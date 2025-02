Gimenez era davvero "prontissimo": un goal e un assist in 76 minuti, il Milan ha trovato il bomber che cercava

Impatto super in rossonero per il messicano, appena arrivato dal Feyenoord. Contro cui giocherà mercoledì, presumibilmente da titolare.

Allora è vero che Santiago Gimenez era "prontissimo". Non era un modo di dire: era una dichiarazione d'intenti. E un avviso a quella Serie A che, di lì a poco, sarebbe diventata il suo terreno di caccia weekend dopo weekend.

"Effettivamente nell'ultima gara ho avuto un piccolo infortunio, ma adesso sono prontissimo": così parlava il nuovo attaccante del Milan il giorno della presentazione a stampa e tifosi andata in scena martedì 4 febbraio, 24 ore dopo la sua ufficializzazione come nuovo giocatore rossonero.

Il riferimento andava al guaio fisico rimediato a Lille in Champions League, con quell'immagine in stampelle che aveva fatto preoccupare non poco. Ma non solo: in realtà Gimenez ha dimostrato di essere "prontissimo" in tutti i sensi. Con impatto che in tanti si auguravano, ma che ha forse sorpreso anche i più ottimisti.