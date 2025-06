Il Pisa ha annunciato l'arrivo in panchina di Alberto Gilardino: l'ex tecnico del Genoa sostituisce Filippo Inzaghi, approdato al Palermo.

Il toto-allenatori dell'estate, che come sempre caratterizza la Serie A, vede il Pisa depennarsi dall'elenco di chi è ancora a caccia di una guida.

Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo tecnico dei toscani, neopromossi e freschi di divorzio da Filippo Inzaghi.

Ex bomber sostituisce ex bomber dunque, col Gila annunciato in pompa magna sui canali del club nerazzurro.