Gigi Riva è morto: la leggenda del Cagliari è scomparsa a 79 anni

Addio al leggendario ex attaccante del Cagliari e miglior marcatore della storia della Nazionale: in carriera ha vinto uno Scudetto e gli Europei.

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi giocatori più iconici. Gigi Riva è morto all'età di 79 anni.

L'ex attaccante della Nazionale e del Cagliari era stato di recente ricoverato all'Ospedale Brotzu, situato nel capoluogo sardo, a causa di un malore che l'aveva colto mentre si trovava nella sua abitazione.

Soprannominato 'Rombo di Tuono', dopo aver vestito la maglia del Legnano per una sola stagione in Serie C, era passato al Cagliari nell'estate del 1963, dove vi è rimasto sino al 1977, anno nel quale ha chiuso la propria carriera.

La più grande icona sportiva della Sardegna, mito dell'isola, scompare all'improvviso lasciando un vuoto enorme in milioni di tifosi e semplici appassionati, che hanno visto in Riva un simbolo assoluto dello sport.