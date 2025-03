Il Giappone è la prima qualificata ai Mondiali 2026, ora le squadre partecipanti sono quattro

Giappone vs Bahrein

Oltre alle Nazionali dei paesi ospitanti Messico, Canada e Stati Uniti, il Giappone ottiene il pass per i Mondiali 2026.

Sbaragliata la concorrenza, il Giappone di Hajime Moriyasu è la prima Nazionale qualificata ai Mondiali 2026 sul campo. Il conto delle rappresentative già certe di un posto alla prossima Coppa del Mondo sale così a quattro, vista la presenza di Messico, Stati Uniti e Canada, tutte paese ospitanti tra due estati.

Battendo 2-0 il Bahrain, il Giappone si è assicurata la matematica partecipazione ai Mondiali, distanziando le terze classificate a quota sei, con un netto +13 in classifica. Arrivata alla terza fase, la qualificazione asiatica alla Coppa del Mondo prevede che le prime due dei tre gruppi vadano direttamente al torneo del 2026, mentre le terze e le quarte partecipino ad un'ulteriore fase per definire ulteriore promosse alla fase finale.

Sei vittorie e un pareggio: un percorso quasi perfetto per il Giappone di Moriyasu, che sarà certo di giocare il Mondiale 2026 in attesa delle altre colleghe asiatiche. Se i nipponici hanno già un posto certo, sono vicine alla qualificazione diretta tramite terza fase ulteriori Nazionali, dall'Arabia Saudita all'Iran, passando per la Corea del Sud.