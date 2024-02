Giannetti si scusa con Ciro Ferrara dopo Juventus-Udinese: "Non lo conosco"

Alla domanda se tra i suoi modelli ci fosse anche Ciro Ferrara, Giannetti ha ammesso di non conoscerlo e si è scusato con l'ex difensore italiano.

Lautaro Giannetti ha segnato il suo primo goal in Serie A firmando la rete del definitivo 1-0 che ha permesso all'Udinese di vincere in casa della Juventus, come non accadeva da agosto del 2015.

Il difensore argentino, arrivato a gennaio dal Velez, ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN, inscenando una simpatico siparietto con Ciro Ferrara.

Un simpatico scambio tra i due avvenuto quando al classe 1993 è stato chiesto quale fosse il suo modello tra i difensori in attività e non solo.