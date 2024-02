Il cantante milanese per la prima volta al Festival di Sanremo da partecipante: quando cantò a San Siro prima di una gara del Milan.

A Milano non puoi non conoscere la Baggio Secondo. Un'istituzione, qualcosa in più: se possibile. Ci è passato anche Ghali, da ragazzino: lui e i suoi amici.

Un legame viscerale, quello che c'è tra il cantante milanese e il quartiere di Baggio: casa sua. Punto di partenza mai dimenticato.

Ghali torna a Sanremo, ma questa volta lo fa da concorrente: sarà una "prima", per lui, nell'edizione del Festival 2024.