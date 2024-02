Gervasoni a Open VAR spiega la differenza tra Okoye-Milik e Sommer-Nzola: "Capisco i dubbi"

Il vicecommissario designatore della CAN interviene in diretta a DAZN: "Non tutti gli episodi sono uguali".

A poche settimane di distanza dal contatto tra Yann Sommer e M'Bala Nzola in Fiorentina-Inter, spunto di discussione per la concessione del rigore poi fallito da Nico Gonzalez, si torna a parlare dell'episodio. Anche perché in Juventus-Udinese accade qualcosa di simile: Maduka Okoye interviene in ritardo su Arkadiusz Milik, ma non viene assegnato il penalty. A Open VAR, il vicecommissario designatore CAN Andrea Gervasoni ha provato a delineare le differenze tra gli episodi. L'articolo prosegue qui sotto