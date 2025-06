Germania-Italia Under 21 3-2 d.t.s., pagelle e tabellino: l'eurogoal di Ambrosino non basta, gli azzurrini chiudono in 9

Italia fuori dagli Europei Under 21: la rete di Rohl nel secondo tempo supplementare condanna gli azzurrini, in 9 per i rossi a Gnonto e Zanotti.

Finisce qui l'avventura dell'Italia agli Europei Under 21: nonostante le mille avversità, la squadra del c.t. Nunziata tiene testa a una Germania che ringrazia Rohl e vola in semifinale, dove affronterà a Francia.

L'assolo iniziale di Woltemade mette più di qualche brivido a Desplanches: pallone a una spanna dal palo. La risposta azzurra è affidata a Gnonto: Atubolu smanaccia in uscita su Zanotti, l'attaccante del Leeds si coordina ma non trova lo specchio. Arrey-Mbi si immola su Prati, Nebel cerca gloria in diagonale ma Desplanches si oppone di piede.

Poco prima dell'ora di gioco ecco l'episodio che spezza l'equilibrio: Ruggeri verticalizza per Koleosho, l'attaccante del Burnley si accentra e lascia partire un destro che si insacca dopo un bacio al palo, evidenziando il pessimo posizionamento della retroguardia tedesca. Desplanches deve impegnarsi sul colpo di testa di Rohl, ma è sul corner seguente che la Germania trova il pari: Woltemade sfrutta tutti i suoi 198 cm e sigla il quinto goal personale nel torneo.

L'articolo prosegue qui sotto

Per l'Italia si fa ancora più dura all'81': Gnonto entra in ritardo su Rosenfelder e si becca la seconda ammonizione, poi lascia il campo in lacrime tra le consolazioni dei compagni. La superiorità numerica è un fattore per la Germania, che trova il 2-1 col gran destro al volo di Weiper, perso da Ruggeri. Zanotti trasuda nervosismo e viene espulso ma, quando tutto sembra finito, è il nuovo entrato Ambrosino a prolungare il match ai supplementari: punizione dal limite perfetta che lascia di sasso Atubolu.

Nella stessa porta è Desplanches a volare per dire di 'no' a Reitz, ma deve arrendersi a tre minuti dal 120': botta sul primo palo di Rohl che spedisce la Germania al penultimo atto.