Germania-Italia, azzurri eliminati dalla Nations League: per i Mondiali sfiderà Norvegia e Israele

Qualificazioni Mondiali 2026, ora l'Italia è ufficialmente nel gruppo I: esordirà a giugno, entrando in scena nella terza giornata.

Eliminata dalla Germania (sconfitta per 2-1 e 3-3 tra andata e ritorno), l'Italia lascia la fase finale di Nations League. La Nazionale attendeva il risultato della doppia sfida contro la rappresentativa tedesca per definire il suo futuro nelle qualificazioni Mondiali, ora ufficiale: non dovendo giocare le semifinali della Nations, la squadra di Spalletti finirà nel girone di qualificazione da cinque posti e non da quattro.

Il dubbio, fino a Germania-Italia, era proprio quello relativo al girone da quattro o cinque squadre: se avesse superato i quarti contro i tedeschi, la Nazionale azzurra sarebbe finita nel gruppo con meno rappresentative, vista l'impossibilità di prendere parte alle qualiicazioni a giugno, quando ci saranno le semifinali di Nations League.

L'Italia finisce così nel girone I delle qualificazioni Mondiali, che comprende tra le altre Norvegia e Israele. Già cominciato, il gruppo ha visto il team di Haaland vincere subito in maniera roboante, mandando un messaggio alla Nazionale di Spalletti nonostante un successo arrivato comunque contro la Moldavia.