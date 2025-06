Germania-Francia probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Wirtz, Rabiot, Gosens e Theo

Sconfitte in semifinale, Germania e Francia si affrontano domenica 8 giugno per la finalina della Nations League 2025.

Niente da fare. La Germania non vincerà la sua prima Nations League, così come la Francia non otterrà il suo secondo alloro. Battute in semifinale, rispettivamente da Portogallo e Spagna, le due rappresentative dovranno accontentarsi di entrare al massimo sul podio della fase finale. Sarà una domenica pomeriggio di grande calcio, in terra tedesca.

L'8 giugno, alle ore 15:00, Germania e Francia si ritrovano di fronte per una grande classica del calcio europeo e continentale, in cui alcuni dei più grandi calciatori del pianeta si confronteranno prima di volare negli Stati Uniti e giocare il Mondiale per Club, ultimissimo torneo stagionale.

Rispetto alle semifinali, Nagelsmann e Deschamps cambieranno alcuni giocatori, proponendo però la miglior formazione per salutare il giugno delle Nazionali al meglio.