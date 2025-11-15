Georgia-Spagna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Penultima giornata di qualificazioni per il gruppo E, con Georgia e Spagna che si affrontano a Tbilisi nel quinto turno.
In caso di successo della Spagna (prima con 12 punti) e conseguente passo falso della Turchia (seconda con 9 punti), gli spagnoli si qualificherebbero al Mondiale con una giornata di anticipo.
La Georgia è terza nel raggruppamento con 3 punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte nelle tre precedenti gare disputate nel girone di qualificazione.
Tutte le info su Georgia-Spagna: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.