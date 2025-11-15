Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-ESP-GEOAFP
Nino Caracciolo

Georgia-Spagna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Georgia e Spagna avversarie nella quinta gara del gruppo E delle qualificazioni al Mondiale: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Penultima giornata di qualificazioni per il gruppo E, con Georgia e Spagna che si affrontano a Tbilisi nel quinto turno.

In caso di successo della Spagna (prima con 12 punti) e conseguente passo falso della Turchia (seconda con 9 punti), gli spagnoli si qualificherebbero al Mondiale con una giornata di anticipo.

La Georgia è terza nel raggruppamento con 3 punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte nelle tre precedenti gare disputate nel girone di qualificazione.

Tutte le info su Georgia-Spagna: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • GEORGIA-SPAGNA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Georgia-Spagna
    • Data: sabato 15 novembre 2025
    • Orario: 18:00
    • Canale TV: Sky Sport (canale 256)
    • Streaming: Sky Go e NOW
    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI GEORGIA-SPAGNA

    GEORGIA (4-3-3): Mamardashvili; Gocholeishvili, Goglidchidze, Lochoshvili, Mamuchashvili; Tatabadze, Mekvabishvili, Kiteishvili; Kvaratskhelia, Zivzivadze, Devitashvili. Allenatore: Sagnol.

    SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Zubimendi, Fabián Ruiz; Alex Baena, Ferran Torres, Oyarzabal. Allenatore: De La Fuente.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO GEORGIA-SPAGNA

    La gara tra Georgia e Spagna, valida per il girone E di qualificazione al Mondiale, si gioca sabato 15 novembre 2025 allo Stadio Boris Paichadze di Tbilisi, in Georgia. Il fischio d’inizio dell’incontro è previsto alle ore 18:00.

  • DOVE VEDERE GEORGIA-SPAGNA IN TV

    Il match tra Georgia e Spagna sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport (256). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.  

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GEORGIA-SPAGNA IN DIRETTA STREAMING

    Gli abbonati Sky potranno seguire la gara tra Georgia e Spagna in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

    La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile inoltre seguire il match valido per le qualificazioni al prossimo campionato Mondiale tra Georgia e Spagna anche su GOAL grazie alla nostra diretta testualecon tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti salienti dell’incontro.

  • Pubblicità
    Pubblicità