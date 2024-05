Le due tifoserie sono entrate in contatto in zona Marassi: necessario l'intervento della Polizia, coinvolta negli scontri.

Non c'è il Derby della Lanterna, quest'anno: e potrebbe chiudersi qui la parentesi sportiva tra Sampdoria e Genova, ma c'è dell'altro.

E non riguarda il gioco del pallone, ma le tifoserie: perché in centro, a Genova, è scoppiato il caos anche se le due squadre non sono nella stessa categoria.

Nella giornata di domenica 5 maggio si sono registrati degli scontri tra i tifosi della Sampdoria e quelli del Genoa che sono entrati in contatto in maniera violenta.