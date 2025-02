Genoa-Venezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Genoa ospita il Venezia nell'ultimo match del 25° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Genoa e Venezia chiudono il 25° turno di Serie A, contraddistinto dalla presenza di big match del calibro di Lazio-Napoli e Juventus-Inter.

Al 'Ferraris' va in scena l'ennesimo appuntamento da non fallire per i lagunari, a caccia di punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione; qualcosa che invece è riuscito benissimo al 'Grifone', a cui ha giovato il passaggio di consegne in panchina tra Gilardino e Vieira.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Genoa-Venezia: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.