Il Genoa perde Retegui e Malinovskyi per infortunio: sostituiti contro il Frosinone

Il Genoa-Frosinone di Mateo Retegui è finito al 54': poco dopo è stato 'imitato' da Malinovskyi, appena entrato.

Vigilia di Pasqua infelice per Mateo Retegui e Ruslan Malinovskyi, alle prese con i rispettivi problemi fisici che li hanno costretti a salutare il terreno di gioco del 'Ferraris' in netto anticipo durante Genoa-Frosinone.

Schierato da Gilardino nell'undici titolare, l'italo-argentino è stato sostituito al minuto 54 per far fronte a un problema rimediato alla caviglia sinistra. Stesso discorso per l'ucraino, che ha alzato bandiera bianca dieci minuti dopo l'ingresso.

Retegui ha anche provato a rimenere in campo, prima che il dolore prendesse il sopravvento e lo obbligasse al forfait.