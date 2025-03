Genoa-Lecce 2-1 pagelle e tabellino: Miretti superstar, la doppietta avvicina la salvezza

Genoa vs Lecce

Krstovic riapre la partita, ma non basta: la doppietta di Miretti spinge il Genoa di Vieira verso quota quaranta, salvezza più vicina.

Quota quaranta è sempre più vicina per il Genoa di Patrick Vieira, vittorioso anche nello scontro diretto contro il Lecce ed ora a ben +13 sul terzultimo posto. La salvezza sembra cosa fatta per i rossoblù, che nell'anticipo del 29esimo turno hanno battuto i giallorossi di Giampaolo per 2-1 trascinati da un super Miretti, autore di una doppietta.

Se il Genoa si avvicina alla salvezza, il Lecce deve fare i conti con la quarta sconfitta consecutiva che complica notevolmente le cose in vista degli ultimi due mesi di campionato.

Giallorossi praticamente mai pericolosi in una gara comunque chiusa e che i padroni di casa hanno risolto con i primi due tiri in porta, aiutati anche dall'estro di un Malinovskyi capace di creare un'asse perfetta con il compagno Miretti.

Il Lecce torna in partita all'improvviso a metà ripresa con il rigore di Krstovic, freddo nel battere Leali dopo il fallo di mano di Matturro che aveva portato il direttore di gara Maresca ad assegnare il penalty.