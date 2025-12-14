Milan e Napoli non possono 'permettersi' di sbagliare in questa Serie A: l'Inter sarà sempre pronta ad approfittarne

Milan e Napoli spalancano la porta, così che l'Inter possa passare e superare entrambe. Domenica di sorpasso in Serie A, dove la squadra di Chivu ha battuto 2-1 il Genoa di De Rossi, tra le migliori squadre dell'ultimo mese, approfittando dei passi falsi di Allegri e Conte. Dopo aver guidato la graduatoria, rossoneri e partenopei devono ora guardare dal basso verso l'alto i nerazzurri.

Serie A estremamente equlilibrata nelle zone alte della graduatoria, vede comunque un'Inter probabilmente favorita come in tutte le ultime annate. Detto che nonostante i pensieri sui 'gradi' dei nerazzurri, sia Milan che Napoli sono riuscite ad avere la meglio, nonostante un'esperienza e una rosa interista giudicate estremamente più importanti rispetto alle controparti delle colleghe.

La sensazione attuale è che Milan e Napoli, così come Roma ed eventualmente Bologna e Juventus, non possano 'permettersi' di fermarsi troppe volte, con un'Inter che sarà sempre pronta ad approfittarne dopo appena quattro passi falsi in quattro mesi, soprattutto con due dei quali arrivati in estate. Ormai lontanissima.