Lautaro Genoa Inter Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Genoa-Inter, Lautaro è diventato il più decisivo della Serie A: superato anche Nico Paz

Lautaro migliore in campo contro il Genoa, autore di un assist e un goal nel 2-0 finale: ogni anno ha un periodo di magra autunnale, per poi esplodere e risultare incontenibile. Al contrario, si è però fermato in Champions.

In attesa del big match tra Roma e Como di scena lunedì, Lautaro Martinez è ora il giocatore più decisivo dell'intera Serie A 2025/2026. Segnando un goal e fornendo un assist nella sfida vinta contro il Genoa per 2-1, in cui è risultato di gran lunga il migliore in campo, l'argentino è riuscito a scavalcare il connazionale Nico Paz, fermo a quota dieci tra reti e passaggi decisivi combinati. Il Toro, invece, è ora a undici.

Come ogni anno, Lautaro è passato in mezzo ad accuse e dubbi di media e tifosi, prima di essere esplosivo. In campionato l'argentino ha sempre una magra autunnale, da cui spunta poi più forte di prima. Escludendo l'annata di due anni fa, in cui ha vinto il titolo di capocannoniere senza mai fermarsi, Martinez è sempre alle prese con qualche settimana di stop in termini realizzativi. Il 2025/2026 non è stato da meno, ma è già alle spalle.

Capocannoniere solitario della Serie A e in fuga, con otto goal segnati, Lautaro ha anche fornito tre assist per i compagni, riuscendo così a raggiungere e superare la doppia cifra di reti e passaggi decisivi, scavalcando Nico e dimostrando di essere carichissimo in vista della Supercoppa Italiana di scena nei prossimi giorni.

  • SITUAZIONE RIBALTATA

    Fino a qualche settimana fa, Lautaro era accusato di non riuscire a segnare in campionato, ma di trovare la rete 'solamente' in Champions League. Ora la situazione si è completamente ribaltata, considerate le due gare europee senza reti (Liverpool e Atletico Madrid) e al contrario le cinque italiane con lo stesso numero di goal messi a segno.

    "Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Io do sempre il massimo per fare felici i tifosi e sono a posto così" aveva detto Lautaro qualche settimana fa, ricordando come l'accusa di non riuscire a segnare sia continua, per una competizione o per un'altra.

    Da Lautaro Martinez ci si aspettano goal a profusione in entrambi i tornei e ogni qual volta spuntano i periodi negativi più o meno lunghi, la questione riparte.

  • LA MEDIA STAGIONALE

    Lautaro non segna certo come Mbappé, Haaland e Kane, ma risulta essere comunque tra i migliori marcatori europei. Con il goal segnato contro il Genoa, l'argentino conta ora 12 goal in 20 partite, ovvero più di uno ogni due match.

    Analizzando gli altri big dei maggiori campionati, solamente i tre mostri sopracitati sono imprendibili, con oltre 20 reti già messe a segno tra i vari tornei. 

    Lautaro si trova a -1 da Greenwood del Marsiglia e Ferran Torres del Barcellona, entrambi con 13 goal totali fin qui. Sono attualmente irraggiungibili e probabilmente lo saranno per tutto l'arco dell'annata, Kane, Mbappé e Haaland, che insieme hanno prodotto 86 marcature totali (31, 29 e 26 rispettivamente).

  • GOAL E ASSIST, LAUTARO IN TOP 10

    Detto delle singole marcature, con la prestazione di Marassi Lautaro è ora nella top ten dei giocatori con il maggior numero di goal e assist combinati nei cinque campionati top d'Europa (Bundesliga, Liga, Serie A, Premier League, Ligue 1).

    Anche in questo caso Lautaro è lontano dai top assoluti, ma si difende bene con 11, gli stessi di Igor Thiago del Brentford e Baumgartner del Lipsia.

    Ferran Torres e Lepaul sono a 12, mentre Luis Diaz e Greenwood comunque vicini a 13. Yamal e Olise si trovano rispettivamente a 14 e 15, mentre in virtù soprattutto dei goal segnati, la vetta è triplice: ancora Kane, Haaland e Mbappé, con 20.

  • IL 2026 PER BRILLARE OVUNQUE

    Lautaro ha rallentato in Champions, come tutta l'Inter, ma si è risollevato in campionato. Il 2025 non è ancora finito, viste la Supercoppa Italiana e la sfida di Serie A contro l'Atalanta, ma per alzare l'asticella saranno importanti i primi mesi del 2026.

    Per poter raggiungere il livello dei grandissimi tre cannonieri europei, Lautaro dovrà cominciare a segnare ripetutamente sia in Champions che in Serie A, di fatto senza alternare le reti in una competizione piuttosto che nell'altra.

    Se l'Inter vuole vincere tutto ha bisogno che Lautaro sia prolifico in Champions e in Serie A, considerando che appena l'argentino si ferma, anche la macchina nerazzurra comincia a mostrare segni di cedimento.

