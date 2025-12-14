Genoa-Inter, Lautaro è diventato il più decisivo della Serie A: superato anche Nico Paz

In attesa del big match tra Roma e Como di scena lunedì, Lautaro Martinez è ora il giocatore più decisivo dell'intera Serie A 2025/2026. Segnando un goal e fornendo un assist nella sfida vinta contro il Genoa per 2-1, in cui è risultato di gran lunga il migliore in campo, l'argentino è riuscito a scavalcare il connazionale Nico Paz, fermo a quota dieci tra reti e passaggi decisivi combinati. Il Toro, invece, è ora a undici.

Come ogni anno, Lautaro è passato in mezzo ad accuse e dubbi di media e tifosi, prima di essere esplosivo. In campionato l'argentino ha sempre una magra autunnale, da cui spunta poi più forte di prima. Escludendo l'annata di due anni fa, in cui ha vinto il titolo di capocannoniere senza mai fermarsi, Martinez è sempre alle prese con qualche settimana di stop in termini realizzativi. Il 2025/2026 non è stato da meno, ma è già alle spalle.

Capocannoniere solitario della Serie A e in fuga, con otto goal segnati, Lautaro ha anche fornito tre assist per i compagni, riuscendo così a raggiungere e superare la doppia cifra di reti e passaggi decisivi, scavalcando Nico e dimostrando di essere carichissimo in vista della Supercoppa Italiana di scena nei prossimi giorni.