Moise Kean FiorentinaGetty Images
Michael Baldoin

Genoa-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Genoa e Fiorentina si affrontano al Ferraris per uscire da una situazione scomoda di classifica e per mettere fine ad un periodo no: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni delle due squadre.

Genoa e Fiorentina sono tra le squadre che hanno incontrato le maggiori difficoltà in questo avvio di stagione.

Entrambe hanno scelto di cambiare guida tecnica proprio nella settimana che precede lo scontro diretto, salutando rispettivamente Patrick Vieira e Stefano Pioli.

I viola, dopo dieci giornate, si ritrovano sorprendentemente all’ultimo posto della classifica, staccati da Hellas Verona, Pisa e dallo stesso Grifone.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • GENOA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Genoa-Fiorentina

    • Data: domenica 9 novembre 2025

    • Orario: 15:00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-FIORENTINA

    GENOA (3-4-2-1): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Martin; Ellertsson, Vitinha, Colombo. All. De Rossi (squalificato).

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

  • ORARIO GENOA-FIORENTINA

    La gara fra Genoa e Fiorentina, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 9 novembre 2025, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d’inizio ore 15:00.

  • DOVE VEDERE GENOA-FIORENTINA IN TV

    La partita tra Genoa e Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • GENOA-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Genoa-Fiorentina in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Luca Farina, con il commento tecnico affidato a Fabio Bazzani.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Genoa-Fiorentina grazie alla diretta testuale.

