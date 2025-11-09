Genoa-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Genoa e Fiorentina sono tra le squadre che hanno incontrato le maggiori difficoltà in questo avvio di stagione.
Entrambe hanno scelto di cambiare guida tecnica proprio nella settimana che precede lo scontro diretto, salutando rispettivamente Patrick Vieira e Stefano Pioli.
I viola, dopo dieci giornate, si ritrovano sorprendentemente all’ultimo posto della classifica, staccati da Hellas Verona, Pisa e dallo stesso Grifone.
Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.