Genoa-Empoli dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Genoa vs Empoli

Genoa ed Empoli a confronto nel 27° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Genoa a caccia di punti per continuare a puntellare una salvezza più che tranquilla: dopo il k.o. di misura andato in scena a San Siro contro l'Inter, per i ragazzi di Vieira c'è l'ostacolo Empoli nel 27° turno di Serie A.

Toscani piombati in zona retrocessione dopo la vittoria del Parma nel derby emiliano col Bologna: nell'ultima giornata la squadra di D'Aversa è andata incontro a una pesante sconfitta per mano dell'Atalanta, capace di segnarne cinque al 'Castellani-Computer Gross Arena'.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni per rimanere sempre aggiornati su Genoa-Empoli: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.