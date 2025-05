Genoa-Atalanta probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Siegrist, Lookman, Leali e Maldini

Unica gara del sabato, la sfida tra Genoa e Atalanta è di scena alle 20:45. Diversi indisponibili per i due allenatori Vieira e Gasperini.

L'unica partita del sabato, l'ultima davanti ai propri tifosi per il Genoa. I rossoblù di Vieira ospitano l'Atalanta di Gasperini nel 37esimo e penultimo turno di Serie A, calcio d'inizio alle 20:45. In attesa delle nove partite in contemporanea di domenica sera, il weekend di campionato comincia.

Genoa e Atalanta, entrambe già certe del proprio destino (rossoblù salvi, bergamaschi in Champions) giocano non in contemporanea con le altre compagini di Serie A proprio per questo motivo: le nove sfide del 18 maggio, infatti, sono state fissate allo stesso orario perché al loro interno tutte sono ancora in lotta per Scudetto, Champions, Europa League, Conference e salvezza.

Nonostante sia Atalanta che Genoa non abbiano più niente da chiedere al campionato, entrambe vogliono ottenere più punti possibili per salutare la Serie A al meglio. Al loro interno, inoltre, diversi giocatori non vedono l'ora di mettersi in mostra.