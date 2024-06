Ufficiale la nomina del tecnico ex Milan e Napoli: "No" all'Arabia Saudita, nuova esperienza all'estero.

Di Gennaro Gattuso, negli ultimi mesi, si è discusso come di un nome molto vicino a una delle panchine disponibili in Arabia Saudita: così non sarà.

L'ex allenatore, tra gli altri, di Milan e Napoli continuerà ad allenare all'estero, sì, ma nell'Est dell'Europa, ed è ufficiale.

A comunicare la sua nomina di allenatore della prima squadra i croati dell'Hajduk Spalato.