Nuova avventura per Gennaro Gattuso: allenerà in Arabia Saudita

L'ex tecnico di Marsiglia, Napoli e Milan pronto a ritornare in panchina: è a un passo dall'Al-Taawoun.

Per Gennaro Gattuso questa poteva essere la stagione della svolta, del rilancio, e invece no: chiamato dal Marsiglia per risollevare le sorti del club, dopo le dimissioni di Marcelino, l'allenatore italiano è stato esonerato a fine febbraio.

Poi si sa com'è andata: il club ha nominato Gasset ed è arrivato in semifinale di Europa League, trovando l'eliminazione per mano dell'Atalanta.

Gattuso, però, tornerà presto in panchina, ma non lo farà in Europa: la sua nuova avventura sarà in Arabia Saudita.