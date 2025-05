Gazzetta - Theo Hernandez rinnova col Milan? Rinato col 3-4-3, i segnali d'amore e la Coppa Italia: il futuro è tutto da scrivere

Genoa vs AC Milan

Il francese è rinato grazie al nuovo modulo e ha lanciato segnali d'amore ai rossoneri via social: il futuro dipende da allenatore e Coppa Italia.

Theo Hernandez e il Milan sembravano destinati a separarsi, con il futuro del difensore francese che sembrava appeso a un filo. La sua stagione 2024/2025 era iniziata tra alti e bassi, con prestazioni che lo hanno portato lontano dal rendimento straordinario di qualche stagione fa, che che lo aveva reso uno dei migliori terzini in Europa.

Ma la rivoluzione tattica di Sergio Conceicao e al passaggio al 3-4-3 ha rappresentato una vera e propria svolta per Il francese. Grazie a questo modulo, che esalta le sue doti offensive e gli offre maggiore protezione in difesa, l'ex Real Madrid è tornato ad essere un elemento fondamentale per il Milan.

Ma non è solo il campo a raccontare una nuova storia: Theo sta anche lanciando segnali importanti attraverso i suoi social e il suo comportamento.

L’affetto per la maglia rossonera sembra essere più forte che mai, e questo potrebbe avere un impatto positivo sulla trattativa per il rinnovo del suo contratto, che scadrà tra un anno, a giugno 2026.

Il futuro del francese e la possibilità di prolungare l’accordo ora passa per due fattore: il nome dell’allenatore del Diavolo nella prossima stagione e l’andamento della trattativa col club meneghino.