Gazzetta - Theo Hernandez e Leao verso l'addio al Milan: possibile panchina col Lecce, dall'Al Nassr alla decisione presa sul rinnovo

Il francese è stato fischiato da San Siro e il suo contratto non sarà rinnovato, mentre sul portoghese c'è l'Al-Nassr: il Milan verso la rivoluzione.

La stagione di Rafael Leao e Theo Hernandez potrebbe essere giunta a un punto di non ritorno.

Già in avvio di campionato, a fine agosto, Paulo Fonseca, aveva scelto di mandarli in panchina per punizione nella sfida contro la Lazio.

Ora, sabato a Lecce, sarà Sergio Conceicao a prendere una decisione che potrebbe seguire la stessa linea, lasciando i due inizialmente fuori, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport.

Una scelta importante, che testimonia il momento difficile per due giocatori un tempo imprescindibili per il Milan.

Il club rossonero si prepara dunque a una rivoluzione, con la probabile uscita di due protagonisti degli ultimi anni, ma ormai sempre più distanti dal progetto tecnico e dalla fiducia della tifoseria.