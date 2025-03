Gazzetta - Rivoluzione Milan, Leao e il possibile addio in estate: fattore Champions League, Theo Hernandez e Maignan tra rinnovo e cessione

La rivoluzione è pronta a partire: il finale di stagione deciderà chi resterà e chi invece farà le valigie, col club chiamato a decisioni importanti.

La prossima estate potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Con il rischio di mancare la qualificazione alla prossima Champions League, il club rossonero si trova a dover valutare la cessione di alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi per far quadrare i conti.

Tra i nomi più caldi in uscita ci sono Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan, tre colonne portanti della squadra che potrebbero lasciare Milano di fronte a offerte importanti.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la situazione economica e sportiva sarà determinante nelle scelte della dirigenza, che dovrà decidere se puntare su un nuovo ciclo o provare a trattenere i propri big.

I prossimi mesi saranno, dunque, cruciali per il futuro del Milan. La qualificazione alla Champions League potrebbe permettere alla società di trattenere i suoi migliori giocatori, ma in caso contrario sarà necessario prendere decisioni difficili.