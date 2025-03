Gazzetta - Giuntoli a rischio, senza Champions possibile addio alla Juventus: pronti Chiellini e Calvo per la nuova area Sport

La qualificazione alla prossima edizione della Champions ha un peso dal punto di vista sportivo ma anche economico: possibile rivoluzione in estate.

La Juventus si trova di fronte a un bivio cruciale. La qualificazione alla prossima Champions League non è solo una necessità sportiva, ma anche un imperativo economico e gestionale.

In questo scenario, il destino di Cristiano Giuntoli, direttore tecnico del club, appare fortemente legato ai risultati della squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, senza il quarto posto, il suo futuro in bianconero sarebbe a rischio, con una riorganizzazione dell’area sportiva già in fase di studio.

Tra le figure pronte a entrare nella struttura societaria spicca Giorgio Chiellini, ex capitano e attuale responsabile dei rapporti istituzionali, il cui ruolo potrebbe essere ampliato per affiancare Giuntoli e rafforzare la gestione del club.

Dunque, il futuro della Juventus passa dalla Champions League. Senza questo obiettivo, le ripercussioni sarebbero gravi sia a livello finanziario che gestionale.