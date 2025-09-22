Gazzetta - Due errori in Verona-Juventus, Rapuano 'retrocesso' in Serie B: paga anche il VAR Aureliano

Igor Tudor, allenatore della Juventus, non ha usato mezzi termini al termine di Verona-Juventus, sfogandosi ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa:

“Avrei voluto un altro arbitro, il rigore dato è vergognoso. Lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. Non esistono, così come manca il rosso a Orban: l'arbitro mi ha detto che non aveva caricato. Sono decisioni su cui non so cosa dire, non guarda la palla: è una vergogna, con la presenza del VAR. Tornando a noi, l'abbiamo preparata al massimo e siamo arrivati stanchi".