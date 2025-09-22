Gazzetta - Due errori in Verona-Juventus, Rapuano 'retrocesso' in Serie B: paga anche il VAR Aureliano

Non si placano le polemiche nei confronti della direzione arbitrale della sfida di sabato scorso alle 18:00 al Bentegodi di Verona tra i padroni di casa e la Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A e terminata sul risultato di 1-1.
Il match ha scatenato dure polemiche e conseguenze disciplinari nei confronti dell’arbitro Rapuano e del VAR Aureliano.
Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore di gara della sezione di Rimini è atteso da una retrocessione temporanea in Serie B, proprio come il VAR, che potrebbe essere fermato o spostato in cadetteria.
La direzione è stata giudicata negativamente dai vertici dell’AIA per due errori considerati gravi: il rigore assegnato al Verona per un tocco di mano di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban per una gomitata a Gatti.