Gazzetta dello Sport - Tiago Djalo può già lasciare la Juventus: ipotesi prestito

Il difensore, arrivato a gennaio per anticipare l'Inter, non ha ancora debuttato e potrebbe lasciare la Juventus già in estate.

A gennaio è stato fortemente voluto da Giuntoli, che lo ha portato alla Juventus subito anche per anticipare l'Inter.

Fin qui però Tiago Djalo non si è mai visto, neppure per una manciata di minuti. Colpa del grave infortunio e di una condizione non ancora ottimale, certo. Ma non solo.

In questo difficile momento, infatti, il rischio sarebbe quello di bruciare un giocatore su cui la società ha comunque investito. Per il presente e soprattutto per il futuro.

Già, ma ci sarà un futuro per Tiago Djalo alla Juventus?