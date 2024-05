Gazzetta dello Sport - Il PSG irrompe su Kvaratskhelia: offerta 'monstre' per il Napoli

I parigini hanno individuato nel georgiano il rinforzo giusto per l'attacco: De Laurentiis pensa al rinnovo con tanto di maxi clausola rescissoria.

Ok, la stagione non è stata (eufemismo) di quelle migliori, ma l'appeal in campo internazionale di Khvicha Kvaratskhelia non sembra averne risentito: l'ex Dinamo Batumi continua a essere uno dei giocatori più ricercati sul mercato.

In particolare dal PSG, la società che più di tutte fa sul serio per strappare il georgiano al Napoli, che tra qualche settimana vedrà scucirsi il tricolore dello Scudetto sulle maglie.

Il rischio che ad andar via sia anche il classe 2001 è concreto, a giudicare dall'offensiva dei campioni di Francia che a partire dalla prossima stagione non avranno più in rosa un certo Kylian Mbappé.