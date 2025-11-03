Gazzetta dello Sport - L'esonero di Juric non è fantascienza: la situazione all'Atalanta, già decisivi Marsiglia e Sassuolo?

L'ultima vittoria dell'Atalanta è datata 30 settembre, dal 2-1 contro il Bruges in Champions League. Gara coincisa con il ritorno in campo di Ademola Lookman dopo la nota querelle estiva, e vinta dai bergamaschi in rimonta con Samardzic e Pasalic dopo l'iniziale vantaggio belga.

Da quel momento, la squadra di Juric ha fatto un po' come la Juventus del connazionale Igor Tudor: ha messo assieme una sfilza di pareggi e alla fine ha pure perso. 5 segni X di fila tra campionato e Champions, anche contro avversari teoricamente battibili come Slavia Praga e Cremonese, e il ko di Udine hanno fatto drizzare le antenne.

La classifica del campionato, pur molto corta, è divenuta la diretta conseguenza di tutto questo: attualmente l'Atalanta è decima, dietro addirittura ai grigiorossi neopromossi. I 7 pareggi in 10 giornate sono il sintomo che qualcosa non va, e alla fine conta relativamente il fatto che la sconfitta con l'Udinese sia stata la prima.