Stefano Silvestri

Gazzetta dello Sport - L'esonero di Juric non è fantascienza: la situazione all'Atalanta, già decisivi Marsiglia e Sassuolo?

La Dea si è persa e contro l'Udinese ha fatto un nuovo passo indietro in termini di prestazione e di risultato: le prossime due partite potrebbero definire la situazione del suo allenatore.

Se l'epoca dorata di Gian Piero Gasperini è durata quasi un decennio, quella di Ivan Juric all'Atalanta potrebbe concludersi già dopo pochissimi mesi. Potenza dei risultati, in questo caso negativi, nonostante la Dea prima di sabato non avesse mai perso in campionato.

La sconfitta contro l'Udinese dell'ex Nicolò Zaniolo, bruciante anche sul piano di una prestazione non all'altezza, potrebbe aprire nuovi scenari in casa nerazzurra: a scriverlo è la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, secondo cui Juric sarebbe già sul filo. In pratica, sotto concreta osservazione da parte della dirigenza. Con uno scenario, ovvero quello dell'esonero, che non appare più fantascientifico.

Ecco dunque che all'Atalanta va ad aprirsi una settimana particolarmente delicata. Con due partite, prima contro il Marsiglia in Champions League e poi contro il Sassuolo in campionato, che potrebbero già definire una fetta di futuro. Non solo in campo: anche in panchina.

  • NON VINCE DAL 30 SETTEMBRE

    L'ultima vittoria dell'Atalanta è datata 30 settembre, dal 2-1 contro il Bruges in Champions League. Gara coincisa con il ritorno in campo di Ademola Lookman dopo la nota querelle estiva, e vinta dai bergamaschi in rimonta con Samardzic e Pasalic dopo l'iniziale vantaggio belga.

    Da quel momento, la squadra di Juric ha fatto un po' come la Juventus del connazionale Igor Tudor: ha messo assieme una sfilza di pareggi e alla fine ha pure perso. 5 segni X di fila tra campionato e Champions, anche contro avversari teoricamente battibili come Slavia Praga e Cremonese, e il ko di Udine hanno fatto drizzare le antenne.

    La classifica del campionato, pur molto corta, è divenuta la diretta conseguenza di tutto questo: attualmente l'Atalanta è decima, dietro addirittura ai grigiorossi neopromossi. I 7 pareggi in 10 giornate sono il sintomo che qualcosa non va, e alla fine conta relativamente il fatto che la sconfitta con l'Udinese sia stata la prima.

  • I PROBLEMI DELL'ATALANTA

    A prescindere dai risultati, anche il livello di calcio espresso da Lookman e compagni non soddisfa. L'Atalanta vista negli ultimi tempi in diverse partite, sia in Serie A che in Europa, non è paragonabile ad esempio alla squadra che lo scorso anno segnava a raffica e stazionava costantemente in alto, fino a chiudere al terzo posto e dopo aver sognato addirittura lo Scudetto.

    Secondo la Gazzetta, sono tre le criticità nel mirino della dirigenza: "Scadimento del gioco e dell’atteggiamento psicologico; perplessità su certe valutazioni di Juric alla base delle sue scelte tecniche e tattiche; soprattutto una sospetta difficoltà nel gestire la profondità di una rosa che merita altra classifica".

  • LA SITUAZIONE DI JURIC

    Per questo la panchina di Juric sembra essere oggi molto meno salda rispetto a qualche tempo fa. Il che, come già spiegato, è da considerarsi normale in un calcio che viaggia di pari passo con risultati e prestazioni.

    Scrive ancora la Gazzetta che "da ieri e, salvo disastri mercoledì a Marsiglia, fino a domenica (Atalanta-Sassuolo), il tecnico viaggerà sul filo: per ora non del baratro dell’esonero, ma dell’osservazione sì, da parte del club".

    La situazione, insomma, è proprio questa: a Bergamo non pensano nell'immediato alla possibilità di esonerare Juric, che però dovrà dimostrare con i fatti di essere in grado di dare una scossa a una squadra che, a oggi, pare non trovarsi più.

  • MARSIGLIA E SASSUOLO DECISIVI?

    Dovrà farlo in fretta, l'ex allenatore di Torino, Roma e Southampton: la Serie A non aspetta e la Champions League neppure, motivo per cui i prossimi giorni saranno i più delicati nella fin qui giovane stagione dell'Atalanta. Con due partite potenzialmente decisive per indirizzare in un senso o nell'altro la stagione dell'Atalanta, ma anche il futuro di Juric.

    Il Marsiglia di De Zerbi, che in Ligue 1 sta lottando in vetta col PSG, è un osso duro per chiunque specialmente nel catino del Velodrome. E poi alla New Balance Arena arriverà il Sassuolo, domenica 9 a mezzogiorno e mezzo. Un pranzo che Juric si augura non essere indigesto.

