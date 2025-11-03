Gazzetta dello Sport - L'esonero di Juric non è fantascienza: la situazione all'Atalanta, già decisivi Marsiglia e Sassuolo?

Se l'epoca dorata di Gian Piero Gasperini è durata quasi un decennio, quella di Ivan Juric all'Atalanta potrebbe concludersi già dopo pochissimi mesi. Potenza dei risultati, in questo caso negativi, nonostante la Dea prima di sabato non avesse mai perso in campionato.
La sconfitta contro l'Udinese dell'ex Nicolò Zaniolo, bruciante anche sul piano di una prestazione non all'altezza, potrebbe aprire nuovi scenari in casa nerazzurra: a scriverlo è la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, secondo cui Juric sarebbe già sul filo. In pratica, sotto concreta osservazione da parte della dirigenza. Con uno scenario, ovvero quello dell'esonero, che non appare più fantascientifico.
Ecco dunque che all'Atalanta va ad aprirsi una settimana particolarmente delicata. Con due partite, prima contro il Marsiglia in Champions League e poi contro il Sassuolo in campionato, che potrebbero già definire una fetta di futuro. Non solo in campo: anche in panchina.