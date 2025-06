Gazzetta dello Sport - Inter delusa da Inzaghi: aveva già l'accordo con l'Al-Hilal prima della finale di Champions League

La ricostruzione di quanto avvenuto tra l'Inter, Inzaghi e l'Al-Hilal: era tutto fatto da tempo, gli Arabi a Milano prima del Barcellona.

L'Inter sta provando ad andare avanti dopo la clamorosa sconfitta per 5-0 in finale di Champions League ma non è così facile visto ciò che è successo a Monaco di Baviera ma soprattutto perché non si fermano i retroscena di quanto avvenuto nelle settimane precedenti alla sfida contro il PSG

Tre giorni dopo la finale, Simone Inzaghi ha salutato ufficialmente l'Inter e subito dopo è arrivato l'annuncio dell'Al-Hilal. Tutto in così poche ore, troppo poche per pensare che il futuro del tecnico si è deciso solamente dopo la finale di Champions.

E a confermarlo ci sono le parole del Ceo del club arabo, lo spagnolo Esteve Calzada, il quale ha svelato appunto le tempistiche relative all'ingaggio di Inzaghi come nuovo allenatore.

Il club nerazzurro è rimasto molto deluso e "imbarazzato", come scrive la Gazzetta dello Sport, da queste dichiarazioni ma in generale da quello che è accaduto nelle settimane precedenti all'addio di Inzaghi.