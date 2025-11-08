Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Frattesi Inter 2025 26 HDGetty Images
Michael Di Chiaro

Gazzetta dello Sport - Frattesi è pronto a lasciare subito l'Inter: chiederà la cessione a gennaio per non perdere la Nazionale

Il centrocampista nerazzurro sta trovando pochissimo spazio con Chivu: l'ex Sassuolo starebbe valutando l'addio all'apertura della prossima sessione di mercato.

Pubblicità

Non è un momento particolarmente semplice per Davide Frattesi.

L'arrivo di Cristian Chivu in panchina sembrava potesse portare in dote sensibili cambiamenti all'interno del centrocampo dell'Inter, specialmente quando in estate si era parlato di una possibile partenza di Hakan Calhanoglu. Scenario che non si è mai verificato ma che, all'epoca dei fatti, avrebbe potuto liberare un tassello in mezzo al campo e, di conseguenza, maggiore spazio per lo stesso Frattesi.

Così, però, non è stato. Calhanoglu ha ritrovato il suo centralissimo posto all'interno del progetto interista e, oltre agli intoccabili Barella e Mkhitaryan, è arrivato anche Sucic ad incrementare una concorrenza già di per sé piuttosto importante.

  • VIA A GENNAIO?

    Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, con l'apertura del calciomercato invernale, Frattesi potrebbe chiedere la cessione e dunque provare una nuova esperienza, lontano dalla Milano nerazzurra.

    Una scelta dettata dalla volontà di trovare più spazio e un progetto che lo possa coinvolgere maggiormente e, soprattutto, per non rischiare di perdere la nazionale nell'anno del Mondiale.

    • Pubblicità

  • NON GIOCA TITOLARE IN A DA UN MESE

    Su dieci giornate sin qui disputate in campionato dall'Inter, Frattesi è sceso in campo complessivamente sette volte, di cui solo una da titolare.

    Per scovare l'unica (e ultima) presenza di Frattesi dal primo minuto con la maglia dell'Inter in Serie A bisogna riavvolgere il nastro al 4 ottobre scorso quando rimase in campo per 90 minuti contro la Cremonese.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TRE MINUTI NELLE ULTIME DUE PARTITE

    Il dato che balza all'occhio, se si vanno ad analizzare le ultime due giornate di campionato è di per sé piuttosto emblematico e fotografa la situazione di Frattesi dell'Inter.

    Nel corso delle ultime due uscite in Serie A contro Fiorentina e Verona, il classe 1999 ha giocato appena tre minuti complessivi: uno contro la viola e due contro gli scaligeri. Decisamente troppo poco.

    Frattesi ha avuto sicuramente margini maggiori in Champions League dove è stato schierato con i gradi di titolare sia contro l'Union Saint-Gilloise che contro il Kairat Almaty. Dettagli che però non sembrano poter mutare un futuro che, a conti fatti, sembra già scritto.

  • I NUMERI DI FRATTESI IN STAGIONE

    Nel corso di questa prima parte di stagione, come detto, Frattesi ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Chivu. Ecco i suoi numeri in nerazzurro sino a questo momento tra Serie A e Champions League.

    • 10 presenze
    • 3 volte titolare
    • 0 goal
    • 0 assist
    • 363 minuti giocati
  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN