Gazzetta dello Sport - Frattesi è pronto a lasciare subito l'Inter: chiederà la cessione a gennaio per non perdere la Nazionale

Non è un momento particolarmente semplice per Davide Frattesi.

L'arrivo di Cristian Chivu in panchina sembrava potesse portare in dote sensibili cambiamenti all'interno del centrocampo dell'Inter, specialmente quando in estate si era parlato di una possibile partenza di Hakan Calhanoglu. Scenario che non si è mai verificato ma che, all'epoca dei fatti, avrebbe potuto liberare un tassello in mezzo al campo e, di conseguenza, maggiore spazio per lo stesso Frattesi.

Così, però, non è stato. Calhanoglu ha ritrovato il suo centralissimo posto all'interno del progetto interista e, oltre agli intoccabili Barella e Mkhitaryan, è arrivato anche Sucic ad incrementare una concorrenza già di per sé piuttosto importante.