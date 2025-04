Gazzetta dello Sport - Douglas Luiz ora rischia provvedimenti disciplinari: la Juventus è irritata per lo sfogo social

Il brasiliano ha risposto ad un tifoso sui social sfogandosi per lo scarso utilizzo, la società ora valuta provvedimenti.

La storia tra Douglas Luiz e la Juventus continua ad essere tormentata, tra infortuni, panchine e ora anche un duro sfogo social del giocatore.

Uno sfogo che, secondo quanto riportano sia 'Tuttosport' che 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe portare a conseguenze disciplinari per il brasiliano.

La società sarebbe irritata per quanto pubblicato da Douglas Luiz su Instagram in risposta ad un tifoso, che lo accusava di essere andato alla Juventus solo per scattarsi qualche foto.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma cosa rischia Douglas Luiz e cosa può fare la Juventus?