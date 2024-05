Gazzetta dello Sport - Conte al Napoli, Lukaku si accende: è l'obiettivo numero uno per l'attacco

In attesa dell'annuncio ufficiale, il Napoli di Conte inizia a 'prendere forma': con Osimhen in partenza, l'obiettivo principale è Lukaku.

Sono ore di fermento quelle vissute dai tifosi del Napoli, in attesa spasmodica di conoscere come si evolverà la trattativa per la nomina di Antonio Conte in qualità di nuovo tecnico del club partenopeo.

L'intesa è quasi raggiunta, mancano soltanto gli ultimi dettagli da limare prima della definizione: il contratto dovrebbe essere triennale, da 6 milioni di base fissa più 2 relativi ai bonus.

Un investimento corposo per la panchina, a cui faranno seguito quelli relativi al calciomercato in entrata: dove il primo nome da tenere d'occhio, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è Romelu Lukaku.