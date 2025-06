Un solo trofeo vinto da allenatore, la Coppa Italia col Napoli nel 2020, Gattuso è ad un passo dalla panchina dell'Italia.

Alla fine dovrebbe essere proprio lui, Gennaro Gattuso, il nuovo Ct dell'Italia che sostituirà l'esonerato Spalletti.

Eroe in maglia azzurra a Germania 2006, quasi vent'anni dopo Gattuso è pronto a combattere di nuovo per la Nazionale ma dalla panchina.

L'ultima esperienza in Croazia con l'Hajduk Spalato, in realtà, non è stata troppo fortunata: ma com'è andata finora la carriera da allenatore di Gattuso?