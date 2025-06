Gattuso in visita all'Italia Under 21: "Il talento c'è, bisogna dare ai giovani la possibilità di esprimerlo"

Il commissario tecnico sprona l'Italia Under 21, impegnata ai quarti degli Europei: "Delle prime tre gare mi è piaciuto il senso di appartenenza".

Serata importante per l'Italia Under 21, di scena in Slovacchia per gli Europei di categoria: gli azzurrini si giocano l'approdo in semifinale contro i pari età della Germania.

Una sfida da dentro o fuori, carica di tensione e responsabilità: ad alleggerire un po' la pressione dei ragazzi di Carmine Nunziata ci ha pensato Gennaro Gattuso, uno che di partite del genere ne ha giocate a bizzeffe in carriera.

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore ha fatto visita alla squadra nel ritiro slovacco, occasione per rilasciare alcune dichiarazioni che andranno in onda integralmente su Rai 2 prima del calcio d'inizio di Germania-Italia. Di seguito alcuni estratti riportati dal sito della FIGC.