Gatti gioca Lazio-Juventus? Come sta, le ultime sul rientro e le parole di Tudor in conferenza

Il centrale bianconero non scende in campo da Juventus-Genoa di fine marzo: sarà in campo nello scontro diretto dell'Olimpico?

Federico Gatti vede la luce. Il centrale della Juventus non gioca dallo scorso 29 marzo, da quando cioè si è infortunato già nel primo tempo della partita vinta dalla Juventus contro il Genoa, ma il suo rientro in campo è ormai vicino.

Una buona notizia per la Juve e per Igor Tudor, impegnati nel rush finale del campionato e nell'affannosa rincorsa al quarto posto utile per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Alle porte, in particolare, c'è lo scontro diretto contro la Lazio in programma sabato 10 maggio con calcio d'inizio alle 18? Gatti sarà in campo all'Olimpico? Come sta e le ultime sulle sue condizioni fisiche.