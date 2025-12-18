Gatti smentisce il caso David alla Juventus: "Inconcepibile, notizie prive di fondamento"

I tre punti di Bologna hanno agito da vera e propria iniezione di fiducia per la Juventus, vittoriosa in uno scontro diretto su uno dei campi più ostici di tutta la Serie A.

Al 'Dall'Ara' non ha trovato la via del goal Jonathan David, la cui gioia è stata frenata da una posizione di fuorigioco che ha reso vana la marcatura nel corso del primo tempo.

Proprio l'attaccante canadese è finito al centro di indiscrezioni in questi giorni: il riferimento è a un presunto mancato coinvolgimento all'interno dello spogliatoio da parte dei senatori bianconeri.