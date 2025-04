Gatti gioca a Bologna? Le ultime sul rientro e quando torna il difensore della Juventus

Out da fine marzo, Federico Gatti non è ancora tornato in campo. Potrà giocare il delicatissimo scontro Champions contro il Bologna?

Federico Gatti si ritrova costretto ai box ormai da un mese circa: da quando, cioè, ha alzato bandiera bianca nel primo tempo di Juventus-Genoa, gara giocata lo scorso 29 marzo, a causa di un contatto col rossoblù Pinamonti. Il problema è che l'ex giocatore del Frosinone non è certo l'unico centrale difensivo della Juventus a essersi fatto male: in infermeria ci sono i soliti Bremer e Cabal, e ora si è aggiunto Lloyd Kelly, fermato da una lesione di basso grado del bicipite femorale. Ecco dunque che l'assenza dai campi di Gatti si sta facendo ancora più pesante, in un momento delicatissimo della stagione e verso una delle sfide più importanti: lo scontro Champions contro il Bologna, in programma al Dall'Ara domenica 4 maggio. L'articolo prosegue qui sotto Gatti ci sarà? Potrà scendere in campo e alleviare l'emergenza difensiva con cui Tudor è costretto a convivere? Le ultime sul suo recupero e sul suo rientro.