Gasperini sulla formazione di Rangers-Roma: "Che vuol dire riposare? Si riposa a casa, penso solo a questa partita"

Quando gli si chiede se sulle scelte di formazione possa pesare la successiva partita di campionato, Gasperini risponde: "Penso solo a questa partita, a domenica ci penseremo domenica. Perché dovrei pensarci? Per riposare? Abbiamo solo degli infortuni. Che cosa vuol dire riposare? Perché dobbiamo riposare? Stanotte riposiamo, quando giochiamo no. Se uno sta bene gioca. Turnover? Questo è un altro discorso ma ci si riposa a casa. Sicuramente non giocheranno Dybala e Bailey. Siamo diciotto più i portieri, siamo in tanti".