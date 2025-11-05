Pubblicità
Gasperini sulla formazione di Rangers-Roma: "Che vuol dire riposare? Si riposa a casa, penso solo a questa partita"

L'allenatore della Roma presenta in conferenza stampa l'importante sfida di Europa League contro i Rangers e fa chiarezza sulle scelte di formazione: "Se uno sta bene gioca, si riposa a casa".

Trasferta in Scozia per la Roma, che nella quarta giornata della fase campionato dell'Europa League fa visita ai Rangers.

I giallorossi, a quota 3 in classifica e con all'attivo una sola vittoria (a Nizza) a cui si aggiungono i ko casalinghi contro Lille e Viktoria Plzen, per sperare nel passaggio del turno non può più sbagliare.

Lo sa bene Gian Piero Gasperini, intervenuto a Glasgow in conferenza stampa: ecco cosa ha detto l'allenatore della Lupa alla vigilia del match, in programma giovedì alle ore 21.

  • LA FORMAZIONE CONTRO IL RANGERS

    Quando gli si chiede se sulle scelte di formazione possa pesare la successiva partita di campionato, Gasperini risponde: "Penso solo a questa partita, a domenica ci penseremo domenica. Perché dovrei pensarci? Per riposare? Abbiamo solo degli infortuni. Che cosa vuol dire riposare? Perché dobbiamo riposare? Stanotte riposiamo, quando giochiamo no. Se uno sta bene gioca. Turnover? Questo è un altro discorso ma ci si riposa a casa. Sicuramente non giocheranno Dybala e Bailey. Siamo diciotto più i portieri, siamo in tanti".

  • LA ROMA DEVE VINCERE

    I giallorossi, d'altronde, non sono partiti bene in Europa League e dunque devono fare risultato in Scozia: "Rientrare tra le prime otto? Intanto bisogna conquistare quello che è possibile. Nelle prossime cinque bisogna vincerne almeno tre per centrare la qualificazione. In Europa ci sono squadre molto preparare, le partite sono tutte difficili. Per tutte le squadre italiane ci sono difficoltà nel giocare a ritmi diversi da quelli del nostro campionato".

  • POCHI GOAL SEGNATI

    Uno dei principali problemi della Roma riguarda i pochi goal segnati, Gasperini non si nasconde: "Abbiamo una percentuale realizzativa inferiore a quello che produciamo, è evidente, ma dobbiamo lavorarci.Già il fatto di essere spesso pericolosi in queste ultime gare è qualcosa di positivo. Sarebbe preoccupante se non fosse così...".

  • IL RENDIMENTO DI SOULE

    Il tecnico giallorosso, infine, difende Matias Soulé: "Ognuno può pensarla come vuole, secondo me ha fatto delle ottime prestazioni. Ha giocato sempre e qualche volta ha dato la sensazione di essere un po' più stanco. Rappresenta un valore per questa squadra.Difficoltà con Dybala? Non sono d'accordo, anzi Dybala è un riferimento tecnico importante.Aiuta a giocare bene quelli che gli sono vicini, questa è una caratteristica dei giocatori forti".

