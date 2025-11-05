Gasperini sulla formazione di Rangers-Roma: "Che vuol dire riposare? Si riposa a casa, penso solo a questa partita"

Trasferta in Scozia per la Roma, che nella quarta giornata della fase campionato dell'Europa League fa visita ai Rangers.
I giallorossi, a quota 3 in classifica e con all'attivo una sola vittoria (a Nizza) a cui si aggiungono i ko casalinghi contro Lille e Viktoria Plzen, per sperare nel passaggio del turno non può più sbagliare.
Lo sa bene Gian Piero Gasperini, intervenuto a Glasgow in conferenza stampa: ecco cosa ha detto l'allenatore della Lupa alla vigilia del match, in programma giovedì alle ore 21.