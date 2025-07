Gian Piero Gasperini invoca nuovi innesti: "Basta contare chi è andato via…". E sul campo evidenzia: "La squadra ha già una sua identità".

La Roma ha battuto di misura il Kaiserslautern grazie ad Evan Ferguson.

Uno dei volti nuovi giunti dal mercato ha consentito alla Lupa di sconfiggere in amichevole i tedeschi, ma Gian Piero Gasperini - pur godendosi i progressi sul campo dei suoi - al termine del match ha lasciato intendere come ulteriori innesti siano fondamentali per arricchire e plasmare la squadra.

Ecco cosa ha detto l'ex tecnico dell'Atalanta, intervenuto in mixed zone.