Gasperini chiede tempo alla Roma: aspetta la chiamata della Juventus? Le ultime sul futuro del tecnico

Gasperini lascerà l'Atalanta ma ancora non c'è l'accordo definitivo con la Roma: la Juventus può inserirsi.

La giornata di giovedì è stata quella che ha portato le prime grandi certezze per la prossima stagione. Prima il rinnovo di Vincenzo Italiano con il Bologna, poi la fumata bianca tra il Milan e Massimiliano Allegri e infine l'ufficialità della permanenza di Antonio Conte al Napoli.

Ed è stato un giorno importante anche per Gian Piero Gasperini, che ormai ha deciso di non proseguire con l'Atalanta e si è incontrato con la Roma per portare avanti il dialogo. Importante, ma non ancora decisivo perché nonostante l'incontro sia andato positivamente, il club giallorosso non ha ancora ricevuto il sì definitivo.

In questo gioco di incastri, chi rischia di rimanere con il cerino in mano è la Juventus, che deve andare avanti dopo la decisione di Conte di rimanere al Napoli. Attenzione quindi alle prossime mosse del club bianconero, che dovrà fare di tutto per "rimediare" a questa situazione e per questo potrebbe cambiare le carte in tavola per Gasperini.