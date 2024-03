Gasperini polemico: "Critiche alla squadra? Riporta le cose giuste, sennò non ci siamo"

Il tecnico dell'Atalanta nega di aver rivolto delle critiche alla squadra dopo il k.o. col Bologna: "Bisogna riportare le cose giuste".

Passo falso potenzialmente mortifero per l'Atalanta nella corsa Champions: seconda sconfitta consecutiva per gli orobici, battuti anche dal Bologna che ha così consolidato la quarta posizione in classifica con cinque punti di vantaggio sui rivali odierni.

L'Atalanta ora è addirittura sesta, sorpassata dalla rigenerata Roma di Daniele De Rossi, autrice del blitz in quel di Monza nel tardo pomeriggio del sabato.

Un k.o. difficile da digerire per Gian Piero Gasperini, intervistato da DAZN al termine della sfortunata partita del 'Gewiss Stadium'.