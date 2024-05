Gasperini e Gomez, pace fatta: dimenticato il litigio del 2020

Pace fatta dopo oltre tre anni tra Gasperini e Gomez: incontro in un locale di Bergamo assieme al vice del tecnico, Gritti.

A volte il trascorrere del tempo sa come lenire le ferite, anche quelle più profonde e apparentemente incurabili: il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez era stato messo a dura prova dal litigio di oltre tre anni fa, che aveva causato l'addio del 'Papu' all'Atalanta.

Ciò fa parte del puro passato, visto che i due hanno preferito seppellire l'ascia di guerra in favore di una riappacificazione attesa con impazienza dal popolo atalantino.

Il tecnico nerazzurro e l'attaccante argentino del Monza si sono incontrati in un locale di Bergamo, dove è andato in scena un abbraccio riparatore che in un sol colpo ha cancellato tutti i veleni risalenti alla fine del 2020.