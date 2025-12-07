Gasperini dopo Cagliari-Roma: "La partita a un certo punto aveva poco di una gara di calcio"

"In 10 la partita è diventata difficile, anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non subire pericoli. Ma era difficile costruire qualcosa, a parte qualche ripartenza. In quelle condizioni, anche di vento, è più una battaglia che una partita. Abbiamo fatto qualche errore grossolano che ci è costato la partita, anche negli episodi dell'espulsione e poi del goal".