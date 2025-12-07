Gasperini dopo Cagliari-Roma: "La partita a un certo punto aveva poco di una gara di calcio"

Per la seconda volta consecutiva, Gian Piero Gasperini si è ritrovato costretto a presentarsi davanti alle telecamere delle emittenti televisive a testa bassa: era accaduto domenica scorsa contro il Napoli, è accaduto di nuovo a Cagliari.
La Roma ha perso per 1-0 anche oggi pomeriggio, proprio com'era accaduto contro i partenopei. Una sconfitta che segna un ulteriore freno alle ambizioni di primato in classifica, toccato a un certo punto del campionato.
Ecco dunque le parole di Gasperini ai microfoni di DAZN dopo Cagliari-Roma.