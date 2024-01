Gasperini contrariato dalla data del recupero di Inter-Atalanta: "Si poteva giocare prima"

L'allenatore dell'Atalanta a tutto tondo: "Vendere Hojlund è come andare in Europa per tre volte. Scamacca deve correre di più".

Nonostante qualche sconfitta di troppo (sono già sette quelle accumulate in campionato), l'Atalanta è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: un punto di svantaggio dalla Fiorentina quarta, con un quinto posto che a fine stagione potrebbe anche bastare per il ritorno nella massima competizione continentale. A partire da febbraio, i bergamaschi torneranno ad essere protagonisti pure in Europa League con l'andata degli ottavi di finale, all'interno di un periodo intenso che li vedrà impegnati nel recupero del match del 21° turno contro l'Inter, ricalendarizzato per il prossimo 28 febbraio. Di questo e molto altro ha parlato Gian Piero Gasperini nell'intervista concessa all'Eco di Bergamo: spazio anche per una 'tirata d'orecchie' a Scamacca e per ribadire l'importanza del modello atalantino rispetto al canonico obiettivo dell'accesso alle coppe europee. L'articolo prosegue qui sotto