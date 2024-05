Gasperini consola Xabi Alonso: la frase in campo dopo la finale di Europa League

Il tecnico dell'Atalanta, al primo trofeo della sua lunga carriera da allenatore, consola il giovane collega al termine della finale.

Durante la partita non sono mancate le scintille tra le due panchine, ma al termine della finale di Dublino sono stati solo complimenti reciproci tra Gasperini e Xabi Alonso.

Il tecnico dell'Atalanta ha festeggiato il primo trofeo della sua lunga carriera da allenatore, mentre lo spagnolo ha dovuto incassare la prima sconfitta di una stagione trionfale che lo ha visto dominare la Bundesliga col Bayer Leverkusen.

Stagione che peraltro non è ancora finita, dato che i tedeschi saranno impegnati tra qualche giorno in Coppa di Germania per centrare uno storico double.

Gasperini, poco prima della premiazione, è stato pizzicato dalle telecamere di DAZN mentre gli rivolgeva una frase molto significativa.