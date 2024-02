In conferenza stampa, Gasperini dà l'addio al colombiano: "Non so quali trofei dobbiamo vincere all'Atalanta".

L'avventura di Luis Muriel è praticamente finita: l'attaccante colombiano lascerà la Dea per trasferirsi in Major League Soccer, come trapelato nei giorni dopo la chiusura del calciomercato italiano. Il suo addio lascia l'Atalanta con un posto vacante in attacco, ma questo non preoccupa Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro, in conferenza stampa, ha salutato Muriel con parole importanti e pesanti, ma soprattutto positive. L'articolo prosegue qui sotto