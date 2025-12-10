In una chat con GQ Magazine, Bale ha rivelato come la cattiva salute di suo padre lo abbia spinto a lasciare il calcio a soli 33 anni.
L'ex esterno gallese ha svelato: "Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero dato alcuni dei momenti migliori della mia vita. Mio padre si è ammalato e questo ha giocato un ruolo enorme nella mia decisione. Le persone non sanno cosa sta passando qualcuno a casa, ma presto ho realizzato che c'è più nella vita oltre al solo calcio. Mio padre ha sacrificato tutto quando ero più giovane. Mi portava ovunque. Senza mio padre e i miei genitori, non sarei dove sono oggi."
Ha aggiunto: "Ho raggiunto tanto nella mia carriera, quindi giocare in una Coppa del Mondo era praticamente l'ultima cosa che volevo fari. Non è andata incredibilmente bene per noi, ma era la prima volta in 64 anni. Dopo di ciò, non sentivo di avere nient'altro da raggiungere, in termini di obiettivi."