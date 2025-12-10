Bale ha iniziato la sua carriera da professionista al Southampton nel 2006 dopo essere cresciuto nel settore giovanile dei Saints. Dopo un'impressionante stagione d'esordio al St Mary's Stadium, ha attirato l'attenzione del Tottenham che è riuscito ad ingaggiarlo superando una folta concorrenza. Ha trascorso le successive sei stagioni a White Hart Lane, prima di completare un trasferimento da sogno al Real Madrid per quella che all'epoca era la cifra più alta mai sborsata da un club calcistico.

A Madrid, ha vinto tutti i principali trofei in palio, tra i quali la Liga e Champions League. Nel 2022, Bale si è poi unito al Los Angeles FC in MLS, dove ha trascorso una stagione prima di appendere gli scarpini al chiodo nel gennaio 2023. L'annuncio del suo ritiro è arrivato a seguito dell'eliminazione del Galles dal Mondiale 2022 in Qatar nella fase a gironi.