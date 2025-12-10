Pubblicità
Ritabrata Banerjee

Gareth Bale e il ritiro dal calcio a soli trentatré anni: “Ho capito che c’era di più nella vita”

L’ex campione gallese ha svelato i motivi che lo hanno portato a ritirarsi e su Cristiano Ronaldo ha chiarito: “Non abbiamo mai litigato”.

L'ex icona del Real Madrid e del Tottenham Hotspur, Gareth Bale, ha rivelato il vero motivo per cui ha annunciato il suo ritiro dal calcio all'età di 33 anni. 

L'ex ala ha messo fine alla sua illustre carriera pochi mesi dopo che il Galles è stato eliminato dalla fase a gironi del Mondiale 2022 chiudendo all'ultimo posto nel suo raggruppamento con un solo punto totalizzato in tre partite.

  • IL RITIRO A SOLI 33 ANNI

    Bale ha iniziato la sua carriera da professionista al Southampton nel 2006 dopo essere cresciuto nel settore giovanile dei Saints. Dopo un'impressionante stagione d'esordio al St Mary's Stadium, ha attirato l'attenzione del Tottenham che è riuscito ad ingaggiarlo superando una folta concorrenza. Ha trascorso le successive sei stagioni a White Hart Lane, prima di completare un trasferimento da sogno al Real Madrid per quella che all'epoca era la cifra più alta mai sborsata da un club calcistico.

    A Madrid, ha vinto tutti i principali trofei in palio, tra i quali  la Liga e Champions League. Nel 2022, Bale si è poi unito al Los Angeles FC in MLS, dove ha trascorso una stagione prima di appendere gli scarpini al chiodo nel gennaio 2023. L'annuncio del suo ritiro è arrivato a seguito dell'eliminazione del Galles dal Mondiale 2022 in Qatar nella fase a gironi.

    COSA HA PORTATO AD UN RITIRO TANTO PREMATURO?

    In una chat con GQ Magazine, Bale ha rivelato come la cattiva salute di suo padre lo abbia spinto a lasciare il calcio a soli 33 anni. 

    L'ex esterno gallese ha svelato: "Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero dato alcuni dei momenti migliori della mia vita. Mio padre si è ammalato e questo ha giocato un ruolo enorme nella mia decisione. Le persone non sanno cosa sta passando qualcuno a casa, ma presto ho realizzato che c'è più nella vita oltre al solo calcio. Mio padre ha sacrificato tutto quando ero più giovane. Mi portava ovunque. Senza mio padre e i miei genitori, non sarei dove sono oggi."

    Ha aggiunto: "Ho raggiunto tanto nella mia carriera, quindi giocare in una Coppa del Mondo era praticamente l'ultima cosa che volevo fari. Non è andata incredibilmente bene per noi, ma era la prima volta in 64 anni. Dopo di ciò, non sentivo di avere nient'altro da raggiungere, in termini di obiettivi."

  • LA PASSIONE PER IL GOLF

    Durante il suo periodo a Madrid, Bale ha una volta sollevato un ormai famoso striscione con la scritta 'Galles. Golf. Madrid. In quest'ordine' dopo che la sua Nazionale si era qualificata per Euro 2020. L'incidente ha suscitato alcune critiche in Spagna e da allora l'ex nazionale gallese è stato strettamente associato golf, sport per il quale molti credono che sia ossessionato.

    Tuttavia, più avanti nell'intervista, l'icona degli Spurs ha chiarito la situazione affermando che "non giocava a golf tanto" e che prendeva in mano i suoi bastoni "una volta ogni due o tre settimane" - e sempre "in un giorno libero".

    "MAI LITIGATO CON CRISTIANO RONALDO"

    Parlando del suo rapporto con l'ex compagno di squadra e fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, il gallese ha detto: "Non sono davvero in contatto con molti ex compagni di squadra del Madrid, ma andavo sempre d'accordo con tutti. Non ho mai avuto problemi con nessuno. Non ho mai avuto grandi discussioni. A volte i media potrebbero dire qualcosa su me e Ronaldo, non abbiamo mai avuto problemi, mai avuto una discussione, mai avuto una lite, mai avuto nulla."

