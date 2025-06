Galles-Italia femminile dove vederla: Sky, NOW o Rai Sport? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Italia di scena in Galles nell'ultimo turno della fase a gironi della Nations League femminile: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

L'Italia femminile si gioca il futuro in Nations League: sul campo del fanalino di coda Galles è in palio la conquista della seconda piazza del Gruppo 4 della Lega A, che consentirebbe alle azzurre di mantenere la categoria senza passare dal playout.

A Swansea basterà centrare il bottino pieno contro una nazionale già retrocessa in Lega B: già del tutto sfumata, invece, la possibilità di chiudere al primo posto che sarebbe valso l'approdo alla Final Four. Decisivo lo 0-0 nello scorso turno contro la Svezia che, con la Danimarca, si giocherà il primato nel girone.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Galles-Italia femminile di Nations League: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.